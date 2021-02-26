Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal basında çıkan haberlere göre, başkent Akra ile Kumasi şehri arasındaki kara yolunda iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 3'ü kadın 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.