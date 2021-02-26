Ulusal basında çıkan haberlere göre, başkent Akra ile Kumasi şehri arasındaki kara yolunda iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 3'ü kadın 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
Gana'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 16 ölü
26.02.2021 - 18:08 | Son Güncelleme: 26.02.2021 - 18:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batı Afrika ülkesi Gana'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 16 kişi can verdi.
Etiketler : gana,kaza,
770665 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/770665.aspx
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