Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

ABD’nin Connecticut eyaletinde aynı iş yerinde çalışan Cassandra Madison (32) ve Julia Tinetti (31), 2013 senesinden beri yakın arkadaştılar. Bunlara hep birbirlerine çok benzedikleri söyleniyordu. Aralarındaki samimiyet ilerleyince ikisi de Dominik Cumhuriyeti’nde doğmak ve doğduklarında evlatlık verilmek gibi ortak bir kaderi paylaştıklarını öğrendiler. Ama evlatlık verilmeleriyle ilgili belgeler birbirini tutmuyordu. Madison, yaptığı araştırmalar sonucu DNA testiyle biyolojik babasını buldu. Babası Adriano Luna Collado, halen Dominik Cumhuriyeti’nde yaşıyordu. Annesi Yulianna Collado ise 2016’da ölmüş. Babasının, bir kardeşini daha evlatlık verdiklerini ifade etmesi üzerine Madison, Tinetti ile birlikte DNA testi yaptı ve bunların aynı anne ve babadan dünyaya gelen kardeşler oldukları ortaya çıktı.