Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD basınında çıkan haberlere göre, Temsilciler Meclisi'nde hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat kanattan 170 vekilin imzaladığı 26 Şubat tarihli mektup, dün kamuya açıklandı.

İmzacıları arasında ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin Demokrat Başkanı Greg Meeks ve Cumhuriyetçi vekil Mike McCaul'un bulunduğu mektupta, Türkiye-ABD ilişkileri için "İkili ilişkilerimizde stratejik meseleler haklı olarak özel önem arz etmiştir ancak Türkiye'de büyük insan hakları ihlalleri ve demokrasiden uzaklaşma da önemli bir endişe kaynağıdır." ifadesi kullanıldı.