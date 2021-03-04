Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malezya Maliye Bakanı Zafrul Abdul Aziz, Deloitte yetkililerinin geçen ay, Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) fonunun teftişinde ihmal ve hatalar yapıldığını kabul ederek, uzlaşma bedeli ödemeye razı olduklarını açıkladı.

Bu kapsamda firmanın Malezya hükümetine 80 milyon dolar ödeme yapacağını belirten Bakan Zafrul, Malezya'nın kayıp 1MDB fonlarının peşinden gitmeyi sürdüreceğini kaydetti.

2009'da kurulan 1MDB fonu, hesaplarının denetlenmesi için 2013'te Deloitte firmasını görevlendirmişti.

2016'da ABD makamlarının 1MDB fonlarının Malezya'dan kaçırıldığına ilişkin soruşturma başlatmasının ardından, Deloitte'in 1MDB kapsamında gerçekleşen bazı hisse senedi işlemlerinin düzensizliklerini rapor etmediği ve bu ihmalin senet sahiplerini maddi yönden olumsuz etkilediği ortaya çıkmıştı.

Malezya hükümeti Ocak 2019'da, denetim ihmalleri gerekçesiyle firmaya 2,2 milyon Malezya ringgiti (4 milyon TL) ceza kesmişti.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Yolsuzluğa karışan eski Başbakan Necip'e 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 52 milyon dolar) para cezası verilirken, Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.