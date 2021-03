Türkiye Gazetesi

Kraliyet karşıtı Republican grubu, “Kraliyetin İngiltere kamu hayatı üzerinde zehirli bir etkisi vardır. Normalde makul insanlar, sırf kraliyet ailesi mensubu oldukları için, onları savunmak üzere zihin jimnastiği yapmak zorunda kalıyorlar. Bu duruma son verilmelidir” açıklamasını yaptı. Harry ve Meghan aileyi ırkçılıkla sulamış, Meghan İngiltere’deyken ailede hapis hayatı yaşadığını ifade etmişti. Bu açıklamalardan sonra Avustralyalılar, monarşiyle bağın kesilmesini istediler. Bir anayasal monarşi olan Avustralya, İngiliz Milletler Topluluğu'nun üyesidir. Ülkede 6 Şubat 1952 tarihinden bu yana Kraliçe Elizabeth hükümdarlık sürdürüyor. Eski Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, “İngiltere’nin başında kral, kraliçe kim olursa aynı zamanda otomatik olarak ülkemizin de devlet başkanı olmasını halen istiyor muyuz?” diye sordu. Bu çağrının, İngiliz Milletler Topluluğu’nun diğer ülkelerine de sirayet etmesi bekleniyor. The Sunday Times gazetesi, bu yüzden kraliçenin üst düzey bir yardımcısının, Harry ve Meghan’ın davranışını “vatana ihanet” olarak nitelendirdiğini bildirdi.



ŞOK İDDİA: MEGHAN ABD BAŞKANLIĞINA HAZIRLANIYOR

Eski Başbakan Tony Blair döneminde üst düzey bir İşçi Partisi yetkilisi, The Mail on Sunday gazetesine yaptığı açıklamada, Meghan Markle’ın ABD başkan adaylığı için kulis yaptığını ifade etti. Washington’a yakın bağlarıyla bilinen yetkili, Meghan’ın Demokratlarla temas halinde olduğunu, kampanya ve fon toplama faaliyetleri içinde olduğunu söyledi. Zaten çift, siyasi görüşlerini belirtmekten pek çekinmiyor. Bunlar, ABD’de seçim sürecinde Donald Trump’a karşı açıklamalarda bulunmuşlardı. Sussex Düşesi Meghan’ın bir arkadaşı da daha önce Vanity Fair dergisine, onun kraliyet ailesine girdikten sonra ABD vatandaşlığından çıkmamasının sebeplerinden birinin, Washington siyasetine girme seçeneğini açık tutmak olduğunu belirtmişti. Beyaz Saray’a girmesi halinde Meghan ilk kadın ABD başkanı, Barack Obama’dan sonra da beyaz olmayan ikinci kişi olacak.