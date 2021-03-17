Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, polislerin Kabil'in Pagman ilçesine bağlı Şah Kadam bölgesinde militanların silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Faramarz, saldırıda iki polisin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Ülkede bir yandan Taliban saldırıları sürerken diğer yandan devam eden şiddeti sonlandırmak amacıyla Afganistan ile Taliban heyetleri barış görüşmelerinin ikinci aşaması için Katar'ın başkenti Doha'da bulunuyor.