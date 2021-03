Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 34 bin 998 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 146 bin 609’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 268 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 91 bin 679'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 246'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 25 bin 389 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, 5 milyon 748 bin 698 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, 2 milyon 393 bin 568 kişiye ise aşının her iki dozu uygulandı.