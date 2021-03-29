Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Safaks kentinde gözaltına alınan göçmenlerden 51'inin Afrika uyruklu geri kalanının ise Tunus vatandaşı olduğu belirtildi. Göçmenlerin elindeki yaklaşık 5 bin 500 dolara da el konulduğu aktarıldı. Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumunun şubat ayında yayımladığı verilere göre, 2020 yılında 670'i aşkın düzensiz göç girişimi engellendi. Aynı yıl içinde Tunus'tan İtalya'ya geçmeyi başaran göçmenlerin sayısının ise 8 bin civarında olduğu açıklandı.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.