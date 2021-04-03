Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Washington Post, Prens Hamza bin Hüseyin'in "ülkenin istikrarına yönelik tehdit" gerekçesi ile Amman Sarayı'nda tutulduğunu yazdı.

Emir Hamza ile birlikte kalem müdürü ve bazı destekçilerinin ülkenin büyük aşiretlerinden olduğu ve yönetimin bu aşiretlerin sokağa inmesinden endişe ettiği belirtiliyor. Gazetemize bilgi Saad Rami, Ürdün İstihbarat görevlilerinin Emir ile birlikte bu aşiretlere mensup bazı isimlerin evini bastığını, çocuk ve kadınlara silah doğrulttuğunu söyledi.

Tutuklu özel kalem müdürü Basem Avadallah'ın Ürdün eski devlet bakanı olduğu darbe hazırlığına destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulduğu aktarıldı.