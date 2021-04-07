Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Putin, başkent Moskova’da Kremlin Sarayı’ndaki görüşme öncesinde yaptığı konuşmada, Karabağ’da durumun iyileştirilmesi ile ilgili konuyu görüşeceklerini ifade etti.

Rusya’nın Ermenistan ile derin ve stratejik ilişkileri olduğunu vurgulayan Putin, Ermenistan ekonomisine yapılan yatırımlarda Rusya’nın yüzde 40 paya sahip olduğunu vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde düşen ikili ticaret hacminin, gelecekte eski kapasitesini geçeceğini umduğunu belirten Putin, "Ermenistan’ın gelişimi için Dağlık Karabağ bölgesinde ticari ekonomik ve ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulması yönündeki imkan önemli. Bunlar çok önemli hususlar." ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da Dağlık Karabağ’daki Rus askerlerinin bölge için önemli olduğunu vurgulayarak, genel anlamda bölgeyle ilgili görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

Konuşmasında, Karabağ’da ateşkesten sonra belirlenen sürede çıkmayan ve Azerbaycan askerlerine saldıranlardan da bahseden Paşinyan, "Henüz çözülmeyen bir sorun var. Bu sorun, esir ve diğer tutukluların değişimidir. Bunların memleketine dönmesi gerekiyordu, ancak maalesef bunlar hala Azerbaycan’da bulunuyor." diye konuştu.

Paşinyan, Karabağ meselesinin çözümüne ilişkin istişarenin önemli olduğunu dile getirerek, "Çünkü bu mesele henüz çözülmemiştir." dedi.

Rusya ile Ermenistan arasında ekonomik iş birliğinin önemli olduğunu söyleyen Paşinyan, Ermenistan’da nükleer enerji santrali inşaatını da görüşeceklerini sözlerine ekledi.