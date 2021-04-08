Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA efsanelerinden Shaquille O'Neal’in, kuyumcuda karşılaştığı gencin nişan yüzüğünün parasını ödediği görüntüler ortaya çıktı. Atlanta’daki kuyumcuda gencin, yüzüğün parasını ödemekte zorlandığını gören Shaq, kasiyere kendi kredi kartını uzattı. Yüzüğün parasını ödemesi üzerine genç, eski basketbol yıldızına teşekkür etti. Görüntü, Instagram’daki bir hayran sayfasında yayımlandı. Klibi kimin çektiği bilinmiyor. Görüntünün kısa sürede yayılması üzerine medyanın temasa geçtiği Shaq, “Genç zor durumdaydı. Ona ‘Ben hallederim. Kız arkadaşına yüzüğü benim aldığımı söyle’ dedim. İnsanları sevindirmeyi seviyorum” diye konuştu. Eski basketbolcu, yüzüğün fiyatını açıklamadı ama bunun kendisi için önemsiz bir rakam olduğunu ifade etti.