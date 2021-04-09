Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskoçya’da Edinburgh Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, geçen sene ABD’de 2.474 ilçede ocak ve nisan ayları arasında Covid kaynaklı ölümleri inceledi. Bunlar, güneşteki ultraviyole ışınların yüzde 95’ini teşkil eden UVA ışınına en yüksek seviyede maruz kalan yerlerde bu hastalıktan ölümlerin daha az olduğunu tespit etti. Bu oran, UVA ışınlarını en çok alan yerlerde yüzde 32’ye kadar çıktı. Araştırma daha sonra İngiltere ve İtalya’da da tekrarlandı ve benzer sonuçlar bulundu. Düşük ışına maruz kalınan yerlerin de yeterli miktarda D vitaminine yol açtığını belirten araştırmacılar, bu sebeple ölümlerde azalmanın sadece yüksek miktarda D vitamini almakla izah edilemeyeceğini belirtti. Bilim adamları, güneş ışığına maruz kalındığında cildin nitrik oksit salgıladığını, bunun da Covid-19’a yol açan SARS-CoV-2’nin yayılmasını önlediğini ifade ettiler. Araştırmaya liderlik eden Dr. Richard Weller, “Halen bilmemiz gereken çok şey var ama ilk bulgular, güneş ışığının Covid’den ölüm riskini azaltabileceğini gösteriyor” dedi.