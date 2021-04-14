Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

ABD’nin Virginia eyaletinde 45 yaşındaki bir kadının, Johnson & Johnson Covid aşısı olduktan sonra öldüğü açıklandı.

Dün yapılan açıklamaya göre aşı, 6 Mart’ta yapıldı, kadın 18 Mart’ta hayatını kaybetti. Eyalet yönetimi tarafından ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Aşı Yan Etki Bildirim Sistemi’ne gönderilen rapora göre kadın, aşıdan sonra 6 gün baş ağrısı çekti, ağrılar şiddetlenince hastaneye kaldırıldı. İsmi açıklanmayan hasta, aşı olduktan 12 gün sonra diğer 6 vakada olduğu gibi kan pıhtılaşması sonucu öldü. Kadında herhangi bir alerjik durum ya da önemli bir hastalık olmadığı açıklandı. Eyalet, J&J aşılarının yapılmasını durdurdu. CDC, gelen raporları değerlendirerek bu aşılarının yapılması konusunda nihai kararını verecek.