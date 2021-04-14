Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Afganistan konulu NATO Konseyi Toplantısı düzenlendi. Toplantı, NATO Kararlı Destek Misyonu Çerçeve Ülkelerin Dar Katılımlı Konsey Toplantısı ile dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yüz yüze, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise çevrimiçi olarak katıldı.



Toplantının ardından ortak bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Müttefikler’in 2001’de NATO tarihinde ilk defa Washington Antlaşması'nın 5. Maddesini uygulandığı ve birlikte Afganistan'a gittikleri aktarıldı. NATO’nun Afganistan bulunma nedeninin ise terör örgütü El-Kaide ve 11 Eylül'de ABD’ye saldıranlarla yüzleşmek ve teröristlerin Afganistan'ı güvenli bir sığınak olarak kullanmasını engellemek olduğu vurgulandı. Bu süreçte Afganistan devleti ile ortaklaşa çalışıldığı ifade edildi. Açıklamada “Afganistan'ın karşı karşıya olduğu zorluklara askeri bir çözüm bulunmadığını kabul eden Müttefikler, Kararlı Destek Misyonu güçlerinin 1 Mayıs'a kadar geri çekilmesine başlayacağımızı belirlediler” denildi.

Taliban’a gözdağı

Bütün ABD ve Kararlı Destek Misyonu güçlerinin geri çekilmesinin birkaç ay içinde tamamlanmasının planlandığı belirtilen açıklamada, “Bu geri çekilme sırasında Müttefik birliklerine yönelik herhangi bir Taliban saldırısı, güçlü bir cevapla karşılanacaktır” ifadelerine yer verildi.

“Barış sürecini desteklemeye devam edeceğiz”

Açıklamada “Barış sürecini desteklemeye devam edeceğiz. İstanbul Konferansı'nı barış sürecini ileriye taşımak ve Doha'da kaydedilen ilerlemeyi pekiştirmek için bir fırsat olarak karşılıyoruz. Afgan hükümetini ve Taliban'ı ABD-Taliban anlaşması ve ABD-Afganistan Ortak Bildirgesi ile başlatılan barış sürecine olan taahhütlerine bağlı kalmaya çağırıyoruz” cümleleri aktarıldı.

NATO Afgan halkının yanında

“NATO Müttefikleri ve ortakları, güvenliği artırmak ve son 20 yılın kazanımlarını sürdürmek için Afganistan'ın, halkının ve kurumlarının yanında olmaya devam edecekler” denilen açıklamada, askerlerin geri çekilmesinin Afganistan ile ilişkilerin sona erdirilmesi anlamına gelmediği belirtildi.

Afganistan'ın bir daha asla teröristler için sığınak olamayacak

Ayrıa şu ifadeler yer aldı: Afganistan'da sürdürülebilir bir barış, temelinde şiddete son veren, başta kadınlar, çocuklar ve azınlıklar olmak üzere bütün Afganların insan haklarını koruyan, hukukun üstünlüğünü gözeten ve güvence altına alan kalıcı, kapsamlı ve kapsayıcı bir barış anlaşmasına sahip olacak. Afganistan bir daha asla teröristler için güvenli bir sığınak olmayacak. Birliklerimiz birlikte Afganistan'a gitti, birlikte uyum sağladık ve şimdi birlikte ayrılıyoruz. Afganistan güvenlik güçleri de dahil olmak üzere bu misyonda görev yapan ve destekleyen herkese minnettarız. Ona hizmette nihai bedeli ödeyenlerin fedakarlıklarını onurlandırıyoruz.

İtalya da Afganistan'dan askerlerini çekecek

Toplantıya katılan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio de Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan İtalyan askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren eylül ayına kadar bu ülkeden çekileceğini bildirdi. Di Maio "NATO'nun Afganistan'daki varlığına dair 20 yıl sonra tarihi bir karar alındı. 1 Mayıs'tan itibaren İtalya’nın da yer aldığı NATO güçlerinin bu ülkeden çekilmesi başlıyor" dedi.

"Bu, Afgan halkını yalnız bıraktığımız anlamına gelmiyor, kalkınma işbirliğini, okullara yönelik projeleri, insan haklarını, girişimleri, ekonomik kalkınmayı desteklemeye devam edeceğiz. Bu bir yaklaşım değişikliği anlamına geliyor" diye belirten Di Maio, İtalyan ve bütün müttefik askerlerine 20 yıldır yürüttükleri çalışmalardan ötürü teşekkür etti.

800 İtalyan askeri görev yapıyor

Öte yandan İtalyan ANSA ajansının haberine göre İtalya'nın, NATO’nun Kararlı Destek Misyonu kapsamında bir kısmı başkent Kabil’de, büyük çoğunluğu ise ülkenin batısındaki Herat’ta olmak üzere 800 askeri görev yapıyor. İtalyan askerleri, özellikle ülkenin batısında yerel güvenlik güçleri için eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetleri yürütüyor.