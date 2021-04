Türkiye Gazetesi

Fransa’da Covid-19’a bağlı can kaybı 100 bini aştı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 300 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve virüs kaynaklı toplam can kaybının 100 bin 77’e yükseldiği aktarıldı. Son 24 saatte 38 bin 45 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 187 bin 879’a ulaştı. Ülke genelinde 5 bin 902’si yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 668 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Fransa dünyada salgında en çok can kaybı yaşanan sekizinci ülke konumunda bulunuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Pandeminin başlangıcından bu yana, 100 bin Fransız virüse yenik düştü. Hepimizin ailelerine, sevdiklerine, ebeveynlerini ya da büyükanne ve büyükbabasını kaybeden çocuklar, yaslı kardeşler, bozulan arkadaşlıklar için bir düşüncesi var" ifadelerini kullandı.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 16 milyon 221 bin 363 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, bunlardan 11 milyon 956 bin 87’sine tek doz, 4 milyon 265 bin 276’sına ise iki doz aşı yapıldı.