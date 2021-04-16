Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunus Sağlık Bakanlığının açıklamasında, virüs kaynaklı 73 can kaybı olduğu, 2 bin 649 yeni vakanın tespit edildiği ve 1531 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 9 bin 553'e, toplam vaka sayısının 279 bin 376'ya ve iyileşen hasta sayısının 231 bin 285'e yükseldiği ifade edildi.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 31 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilirken, 2 bin 501 yeni vaka tespit edildiği, 1790 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece salgında vefat sayısının 6 bin 809'a, vaka sayısının 504 bin 800'e yükseldiği, iyileşen sayısının ise 416 bin 624 olduğu kaydedildi.