Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anlaşma kapsamında kara ve deniz sistemleri gibi askerî teknoloji alanında faaliyet gösteren İsrailli şirket Elbit Systems, 1,65 milyar dolar karşılığında Yunanistan Hava Kuvvetleri için bir eğitim ve tatbikat merkezi işletecek. Yaklaşık 22 yıl boyunca sürecek eğitim anlaşması kapsamında Elbit, M-346 ve T-6 uçaklarıyla askerî eğitim sağlayacak. Savunma anlaşması ayrıca, İsrail’in Yunanistan’a 10 M-346 eğitim uçağı satması, Elbit Systems’in T-6 Efroni uçaklarının bakımı ve simülatörlerine destek sağlaması gibi maddeleri içeriyor.