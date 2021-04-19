Anlaşma kapsamında kara ve deniz sistemleri gibi askerî teknoloji alanında faaliyet gösteren İsrailli şirket Elbit Systems, 1,65 milyar dolar karşılığında Yunanistan Hava Kuvvetleri için bir eğitim ve tatbikat merkezi işletecek. Yaklaşık 22 yıl boyunca sürecek eğitim anlaşması kapsamında Elbit, M-346 ve T-6 uçaklarıyla askerî eğitim sağlayacak. Savunma anlaşması ayrıca, İsrail’in Yunanistan’a 10 M-346 eğitim uçağı satması, Elbit Systems’in T-6 Efroni uçaklarının bakımı ve simülatörlerine destek sağlaması gibi maddeleri içeriyor.
Yunan savaş pilotlarını İsrailli şirket eğitecek
19.04.2021 - 06:20 | Son Güncelleme: 19.04.2021 - 06:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan ile İsrail arasında 1,65 milyar dolarlık savunma anlaşması imzalandığı ve bunun iki ülke arasında savunma sektöründe yapılan en büyük anlaşma olduğu bildirildi.
Etiketler : yunan,savaş pilotu,yunanistan israil,
783807 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/783807.aspx
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