Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Ünlü teorik fizikçi Albert Einstein, Nobel Fizik Ödülü’nü almasının 100. yıl dönümünde dijital olarak hayata döndürüldü. Bir dijital insan platformu, ünlü bilim adamının ses ve görüntüsünü oluşturdu. Dijital Einstein, merkezi ABD’nin Austin şehrinde bulunan, Yeni Zelanda’nın konusunda uzmanlaşmış UneeQ kurumunun eseri. UneeQ CEO'su Danny Tomsett “Dijital Einstein, tıpkı diğer dijital insan modellerimiz gibi, kullanıcılarla en doğal şekilde iletişim kurabilir” dedi. Kullanıcılar, sanal Einstein’a hayatı, işleri ve bilim konularında sorular sorabiliyor. Yapay zeka robotu, Alman aksanıyla konuşuyor ve ünlü fizikçinin mizah anlayışına sahip. Mesela bir gün zamanda yolculuğun mümkün olup olmayacağı sorulduğunda Dijital Einstein şöyle diyor: “Teorik olarak, evet. Bir gün zaman yolculuğunun nasıl işlediğini anlayacağız. Ancak bu, güneş büyüklüğünde bir zaman makinesi gerektirir. Yani yakın zamanda değil.” Araştırmacılar, yapay zekaya sahip Einstein’ı makineler ve insanlar arasında 'dostane bir diyalog geliştirmek için geliştirdiklerini açıkladı. Projeyi geliştirenler, Dijital Einstein’in, özellikle Covid-19 salgını sürecinde insanların yalnızlığını gidereceğini ifade ettiler.