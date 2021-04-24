Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eğitim için kullanılan askeri helikopterle bağlantı, başkent Harare'den kalkmasından kısa süre sonra kesildi. Helikopterin Harare'ye bağlı Arcturus'da bir evin üzerine düşmesi sonucu helikopterin içinde bulunan mürettebat, 2 teknisyen ve bir çocuk hayatını kaybetti. Zimbabve Hava Kuvvetleri, helikopterlerinin ve savaş uçaklarının eski olduğundan şikayet ediyor ancak batı ülkelerinin yaptırımları nedeniyle yenilerini alamıyor.