Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeteler uyuşturucu kaçakçılığı, hırsızlık ve tutukluluktan kaçmak için de elektrikli scooterlardan faydalanıyor. Ulaştırma Bakanı Grant Shapps’ın, çevreci olduğu ve şehir trafiğinde ulaşım kolaylığı sağladığı için elektrikli scooter kullanımını teşvik ettiğini belirten emniyet yetkilileri, çetelerin bakanın bu iyi niyetini suistimal ettiğini söylediler. Scooter kullanımı 20 şehirde başlatılırken bunlardan Norfolk’ta geçen sene scooter kaynaklı 120, Merseyside’da en az 100 suç olayı kaydedildi. Römork takıp aşırı hızla şehir trafiğini altüst edenler de var. Uygulamanın önümüzdeki aylarda başkent Londra’da da denenmesi bekleniyor.

Son olarak Londra’nın doğusunda 14 yaşındaki öğrenci Fares Maatou, cuma günü bıçaklı saldırı sonucu ölmüş, katiller elektrikli scooter ile kaçmıştı.