Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını 1,4 milyar nüfuslu Hindistan’ı kasıp kavurmaya devam ediyor. Son olarak ülkede günlük yeni vaka sayısı 386.452, salgından ölümler de 3.498 olarak açıklandı. Doktorlar ise gerçek durumun çok daha vahim olduğu görüşünde. Sağlıkçılar koronavirüsle ilgili gerçek rakamların resmi açıklamaların 10 katı olduğunu ifade ettiler. Bu da günlük 3 milyon yeni enfeksiyon ve her gün 30.000 ölüm meydana geldiği anlamına geliyor. Salgın sebebiyle sağlık sisteminin çöktüğü Hindistan’a çeşitli ülkelerden oksijen tüpleri gönderildi ama halen ülkede oksijen ve ilaç kıtlığıyla hastanelerde yatak eksikliği var. Hindistan’da anti-viral ilaçlarla solunum cihazlarında karaborsa oluştu. Hintliler, sevdiklerinin sağlığı için karaborsada yüksek bedellerle alımlar yapıyor. Bu arada Beed şehrinde bir ambulansta yakılması için krematoryuma götürülmek üzere 22 ceset olduğu görüldü. Polis, ambulansın fotoğrafını çekenlerin telefonlarına el koydu.