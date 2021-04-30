Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de çocuk doktoru Jessica Andrade’ın, TikTok’ta insanlara çorapla uyumalarını tavsiye ettiği video büyük yankı uyandırdı. Dr. Andrade, yatağa çorap giyerek girenlerin yalın ayak yatanlara göre çok daha erken uykuya daldıklarını iddia etti. Doktorun iddiasına göre çoraplar ayakları ısıtıyor ve kan damarlarının açılmasına sebep olarak vücudu soğutuyor. Vücut ısısındaki düşüş de beyne ‘uyuma vakti geldi’ mesajı veriyor ve insan normalden daha hızlı uykuya dalıyor. Aslında ısı düştüğünde vücut, uyku hormonu olarak bilinen melatonin üretmeye başlıyor ve bu da insanın kendisini rahat hissetmesine yol açıp uyumasını sağlıyor. 9 Şubat’ta yüklenen video şimdiye kadar 3,6 milyon 'beğeni' aldı. Çok sayıda kullanıcı ise “Çorapla asla uyuyamam” yorumunda bulundu.