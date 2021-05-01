Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Cenevre dönüşü gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Kıbrıs konusunda dört yılı aşkın süredir kopan görüşmelerin yeniden başlatılması amacıyla yapılan 5+1 gayriresmî Kıbrıs toplantısını değerlendiren Saner, federasyon projesinin tamamen çöktüğünü ve bu konuda geriş dönüş olmayacağını vurguladı.

MEGALO İDEA TEZİYLE GELDİLER

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte gittiği Cenevre’de Rum kesiminin ön görüşmeye Megalo İdea ile oturduğunu özellikle vurgulayan Ersan Saner “Kıbrıs Türkü 53 yıldır oyalanıyor. Biz bu topraklarda dün vardık; egemen ve özgür bir topluluk olarak yarın da olacağız. Rumlar hâlen Büyük Bizans hayali kuruyor ve Cenevre’de görüşme masasına bu tezle oturdular. Kıbrıs’ta iki devletli çözüm dışında herhangi bir seçenek yok. Rum tarafının uzlaşmaz tutumuna rağmen biz son derece makul ve Ada şartlarına uygun tezlerle oradaydık’’ diye konuştu.

DÖRT GİRİŞİM BAŞARISIZ OLDU

BM bünyesinde geride kalan yarım asırlık dönemde dört ayrı rapor hazırlandığını hatırlatan KKTC Başbakanı Saner, başta beş daimî ülke olmak üzere BM’nin çözüm odaklı bir irade ortaya koymadığını söyledi. Rumların statükodan beslendiğini ve yeni bir şey söylemediğini kaydeden Ersan Saner, gayriresmî görüşmelere dair şunlar söyledi: En son Annan planı dâhil Kuzey Kıbrıs ile ilgili bütün uluslararası girişimler Rum tarafının uzlaşmasız tavrı sebebiyle başarısız oldu. Kıbrıs Türk tarafı her daim uzlaşmadan yana taraf aldı. Crans Montana’dan bu yana çözüm tekliflerini reddeden her daim Rum tarafı oldu. Bizi 1974 öncesi şartlara mahkûm etmeye ve Kıbrıs Türklerini 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklarından daha da geriye götürmeye çalışıyorlar.

1974 ÖNCESİ ŞARTLARA ZORLUYORLAR

BM’de çözüm bekleyen dosyalar içerisinde en eski olanı Kıbrıs dosyası olduğunu hatırlatan Başbakan Saner “En son Cenevre görüşmesi bir kez daha gösterdi ki Rumlar aynı noktada durmaya devam ediyor. Kıbrıs Türk’ünü yok saymaya devam ediyorlar. Oysa Kıbrıs adasında hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Yapıcı tutum ve müzakere konusundaki kararlılığımıza rağmen şu çok iyi bilinmelidir ki, egemen iki eşit devlet tezinden asla geri adım atmayacağız. Bu konuda Kıbrıs Türk halkı da yanımızda. Daha önce federasyon tezine sıcak bakanlar bile umudunu kaybetti.

Bundan sonraki sürece ilişkin Cumhurbaşkanlığı ve ana vatan Türkiye ile istişare yapacağız ve bundan sonrası ile ilgili yol haritamızı belirleyeceğiz. Kıbrıs konusu bu şekilde devam edemez. Zemin yoklaması amaçlı yapılan toplantıda Rumların tutumu nedeniyle herhangi bir konuşma, anlaşma zeminin olmadığını bir kez daha gördük. Sadece biz değil üçüncü taraflar da gördü. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ortak zemin bulunabilmesi amacı ile önümüzdeki üç ay içinde yeni bir görüşme takvimi daha belirlemeye çalışıyor.’’

TÜRK VE İSLAM DÜNYASINA ÇAĞRI

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Azerbaycan’dan gelecek bir davet ya da resmî ziyaret beklentisi çok yüksek. Bu konu ile ilgili görüşlerini sorduğumuz KKTC Başbakanı Ersan Saner “Sadece Azerbaycan değil, artık bütün Türk dünyası ve İslam ülkelerinden tanınma konusunda somut adımlar bekliyoruz’’ diye konuştu. Bundan sonra başta İngiltere olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden de daha makul ve olumlu tavır beklediklerini kaydeden Saner, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ve ana vatandan gelen halk desteğinin çok önemli rol oynadığını söyledi ve bu süreçte verilen destek sebebiyle teşekkür etti.

TÜRKİYE’DEN 430 MİLYONLUK YENİ KAYNAK

Başbakan Saner, Türkiye’nin Cenevre görüşmesinin hemen ertesinde Kıbrıs'a 430 milyon Türk lirası kaynak aktarıldığını söyledi. Çözüm arayışlarının sürdüğü dönem bu desteğin çok önemli olduğunu ve KKTC'nin kalkınması ve gelişmişlik düzeyin artması için hükûmet olarak bütün çalışmaları hızlı bir şekilde yürüttüklerini anlatan KKTC Başbakanı “Bu kaynağın 330 milyonu savunmaya, 100 milyonu ise cari bütçeye ayrılacak” dedi.