40 metre yükseklikten denize düşen adam, tesadüfen kayaklarla bölgede seyreden kişiler tarafından kurtarılarak sahile getirildi. Adamın vücudunda, uçurumdan düşmesine rağmen sadece kesikler ve morartılar olduğu görüldü. Swanage cankurtaran ekibi tarafından bota bindirilen adam, iç organlarda tahribat olabileceği endişesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma görevlisi Becky Mack, “Bölgede kayakçıların olması büyük şans. Denizden çıkardıktan sonra bize konumu onlar bildirdi” dedi.
Selfie çekerken uçurumdan denize düştü
03.05.2021 - 14:47 | Son Güncelleme: 03.05.2021 - 14:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de ismi açıklanmayan 28 yaşındaki bir turist, Swanage yakınlarındaki Old Harry Rocks kayalıklarında selfie çekerken uçurumdan düştü.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : İngiltere,
787432 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/787432.aspx
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