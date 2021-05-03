Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

40 metre yükseklikten denize düşen adam, tesadüfen kayaklarla bölgede seyreden kişiler tarafından kurtarılarak sahile getirildi. Adamın vücudunda, uçurumdan düşmesine rağmen sadece kesikler ve morartılar olduğu görüldü. Swanage cankurtaran ekibi tarafından bota bindirilen adam, iç organlarda tahribat olabileceği endişesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma görevlisi Becky Mack, “Bölgede kayakçıların olması büyük şans. Denizden çıkardıktan sonra bize konumu onlar bildirdi” dedi.