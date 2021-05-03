Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

The Golden Retriever Experience adındaki tesiste, Golden Retriever cinsi dost canlısı köpekler var. Tesiste iki saat boyunca yeşillikler arasında köpekleri sevmek, beslemek ve onlarla oynamak 60 sterline (700 TL) mal oluyor. 6 saatlik paketlerin de olduğu tesiste, köpeklerden ayrılmak istemeyen müşteriler için gece kalma imkanı da var. TikTok kullanıcısı Tilly Washer’ın bir video ile tavsiye etmesi sonrasında tesiste ziyaretçi patlaması yaşanıyor. Washer’ın, köpeklerle çimlerin üzerinde oyunlar oynadığı video 4 milyondan fazla kişi tarafından seyredildi.

Zeki, cana yakın, sakin, iyi eğitilebilir bu köpek cinsi tam bir aile köpeği olarak gösteriliyor. Aile fertleriyle sıcak ilişkiler kuran Golden Retriever'lar dünyada en çok edinilen aile köpekleridir.