Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 aşısı olan ve yurt dışından dönen 3 İsraillinin ikisinde Brezilya, diğerinde de Şili varyantına tespit edildiği belirtildi. Ayrıca ülkede tamamı İsrail vatandaşı olmayan 19 kişide de Covid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türüne rastlandığı ifade edildi. Bu vakalarla birlikte İsrail'de tespit edilen Covid-19'un Hindistan varyantı sayısının 60'a çıktığı kaydedildi.

İsrail'de geçen hafta aşılanmış 4 kişinin de aralarında bulunduğu 41 kişide Covid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türü tespit edilmişti. Nüfusuna oranla dünyada en fazla aşı yapılan ülke konumundaki İsrail'de, son haftalarda Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı 200'ün altına düştü.