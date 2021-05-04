Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya'da yayın yapan G1 televizyon kanalında yer alan habere göre ülkenin Santa Catarina eyaletine bağlı Saudedes şehrinde 2 aylıktan 2 yaşına kadar çocuklara hizmet verilen bakımevinde dehşet verici bir olay yaşandı. Bakımevine giren 18 yaşındaki bir genç, 3 çocuk ve 2 anaokulu görevlisini palayla öldürdü.

Saudedes Belediyesi Eğitim Sekreteri Gisela Hermann, olay yerine geldiklerinde korkunç bir sahneyle karşılaştıklarını belirterek "Zar zor içeri girdim, yerde biri yatıyordu ama yaşıyordu. Bir öğretmen ve bir çocuk da yerdeydi, ölmüşlerdi. İçeride kilitli bir oda vardı, girmemize izin vermediler" ifadesini kullandı.

Bu arada, saldırganın kendini de boynunda ve karnından yaraladığı, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı.

Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananlar ile saldırının sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Santa Catarina Valisi Daniela Reinehr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayı kınadı ve eyalette 3 gün yas ilan edildiğini belirtti.