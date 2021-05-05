Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Festivale ev sahipliği ise sürpriz bir yerden geldi: Birleşik Arap Emirlikleri (BAE). Festival, emirliğe bağlı Dubai’de gerçekleştirilecek. Üstelik, normalde 16 gün sürerken 6 ay sürecek. Bild gazetesinin haberine göre festival Dubai Marina’da düzenlenecek, biralar ve malzemeler Bavyera’dan getirilecek. Organizatörlerine göre Arnold Schwarzenegger, Steven Seagal ve Pamela Anderson gibi ünlüler de festivale katılacak. BAE’de alkollü içki içilmesi yasaktı. Bu yasak geçen sene kaldırıldı. Bir Arap ve İslam ülkesinde bira festivali düzenlenecek olması tepki çekti.

SKANDALLAR ÜLKESİ BAE

Türkiye düşmanı bir yönetimin hakim olduğu BAE, son senelerde işlediği skandallarla dünya gündeminde. Libya’da meşru hükümete karşı ayrılıkçı Halife Hafter güçlerine destek vermesi, Yemen’de sivil kayıplarına yol açan hava saldırılarının yanı sıra BAE, Filistin topraklarını işgal eden İsrail’e karşı tavır alan Arap dünyasından da uzaklaştı. BAE, İsrail’i tanıdı ve bu ülkeyle ilişkileri normalleştirme kararı aldı. Filistin davasına ihanet etmekle suçlanan BAE, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yaptığı yardımda da büyük oranda kesintiye gitti.

İSLAM DÜŞMANLIĞINA DESTEK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam dinini terörle ilişkilendirmiş ve peygamber efendimize hakaret edilen rezil karikatürleri devlet kurumlarına ait binalara astırmıştı. Katı bir İslam karşıtı politika takip etmeye başlayan Macron’a Müslüman dünyasından tepkiler gelirken BAE’den ise aksine destek geldi. Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karakaş, “(Macron) Müslümanların Batı ülkelerinde gettolaşmasını istemiyor ve bu konuda haklı. Müslümanların topluma daha iyi entegre olmaları lazım. Fransız devletinin bunu başarması için yollar arama hakkı var” ifadelerini kullanmıştı.