Görüntülerde, açılır kapanır kapıdan giren martı, ton balıklı sandviç paketi alarak dışarıda yemek üzere çıkıyor. Martı daha sonra da bir müşterinin ardından yine hırsızlık için mağazaya giriyor. Macdonald’ın Facebook’taki hesabında paylaştığı video büyük ilgi gördü. Bazı kullanıcılar, kendilerinin de martıyı daha önce mağazadan hırsızlık yaparken gördüklerini ifade ettiler.
Gıda mağazasına dadanan hırsız martı
07.05.2021 - 15:05 | Son Güncelleme: 07.05.2021 - 15:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İskoçya’nın Aberdeen şehrinde bölge halkının Gus ismini verdiği martı, şehirdeki gıda mağazası Co-Op’a dadanmış durumda. Hayvan, acıktıkça mağazaya girip istediği ürünü alarak çıkıyor. Veberley Macdonald adındaki şahıs, martının hırsızlığını belgeledi.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : İskoçya,
788475 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/788475.aspx
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