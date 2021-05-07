Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüntülerde, açılır kapanır kapıdan giren martı, ton balıklı sandviç paketi alarak dışarıda yemek üzere çıkıyor. Martı daha sonra da bir müşterinin ardından yine hırsızlık için mağazaya giriyor. Macdonald’ın Facebook’taki hesabında paylaştığı video büyük ilgi gördü. Bazı kullanıcılar, kendilerinin de martıyı daha önce mağazadan hırsızlık yaparken gördüklerini ifade ettiler.