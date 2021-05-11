Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İvanka Trump, Arabella (9), Joseph (7) ve Theodore (5) isimlerindeki çocuklarıyla Miami’de sörf dersleri almaya başladı. Ders esnasında birkaç kere suya devrilen acemi sörfçlerin en talihsiz kazası ise Ivanka’nın, kullandığı sörfün tahtasıyla küçük oğlu Theodore’nin kafasına çarpması oldu. Çarpma esnasındaki panik ve endişe havası Ivanka’nın yüzüne de yansıdı. Başta acı içinde yüzünü ekşitse de Theodore olayı yara almadan atlattı. Aile, daha sonra sörf çalışmaya neşe içinde devam etti. Ivanka'nın kocası Jared (40) ise sörf dersine katılmadı.