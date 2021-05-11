Kano Adliye Sekreteri Baba Jibo-Ibrahim, yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla 58 mahkumun affedilerek serbest bırakıldığını belirtti. Jibo-Ibrahim, İslam dünyasında böyle önemli gününde mahkumlara verilecek en güzel hediyenin aileleriyle bayramı kutlamak olduğunu söyledi.
Nijerya'da 58 mahkuma ramazan affı
11.05.2021 - 19:22 | Son Güncelleme: 11.05.2021 - 19:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nijerya'nın kuzeyindeki Kano eyaletinde Ramazan Bayramı dolayısıyla 58 mahkuma af çıktı
Etiketler : af,ramazan,Nijerya,
789312 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/789312.aspx
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