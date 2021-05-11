Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kano Adliye Sekreteri Baba Jibo-Ibrahim, yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla 58 mahkumun affedilerek serbest bırakıldığını belirtti. Jibo-Ibrahim, İslam dünyasında böyle önemli gününde mahkumlara verilecek en güzel hediyenin aileleriyle bayramı kutlamak olduğunu söyledi.