Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazze’de yüzlerce sivili katleden İsrail Başbakanı Netanyahu, Twitter hesabından paylaştığı video ile mağdur devlet algısı oluşturmaya çalışırken kendi silahıyla vuruldu.

Videoda dünya başkentleri ve Tel Aviv'deki durum karşılaştırılırken "gerçekleri paylaşın" notu yazıyordu.

CEVABI TÜRK KIZI VERDİ

Bu Tweet'in altında ise en beğenilen yorum Türk kullanıcı Zeynep Hilal Demirci tarafından yapıldı.

Netenyahu'nun videosuna cevaben bir video hazırlayan Demirci "tamam, gerçekleri paylaşalım" notuyla yayınladığı videoda, Gazze'de yaşanan sivil katliamını gözler önüne serdi.

Demirci'nin videosu kısa sürede onbinlerce yorum ve beğeni aldı.