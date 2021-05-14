Son dakika... İsrail'in Gazze'ye zulmü bayramda da durmadı. Bayramın ikinci gününde Gazze'deki ''Hükümete ait Ensar kompleksi'' düzenlenen hava saldırıları sonucu tamamen yıkıldı. Bölgeden dumanlar yükseldi.
İsrail, Filistin İçişleri Bakanlığı binasını hedef aldı!
14.05.2021 - 21:13 | Son Güncelleme: 14.05.2021 - 22:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gelen son dakika haberine göre; İsrail, Filistin İçişleri Bakanlığı binasını hedef aldı. Saldırı sonucu, bölgeden dumanlar yükseldi.
Etiketler : Filistin İçişleri Bakanlığı,israil saldırı,
789803 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/789803.aspx
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