Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Grubun yüzlerce üyesi Stockholm'ün Kungstragarden Meydanı'nda toplandı. Maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmayan gösteride sloganlar atılarak siyasetçiler de eleştirildi.

Polis ile gergin anlar yaşandı

Ellerinde, "Gerçekleri halktan saklamayın, koronavirüs yalan" pankartı taşıyan göstericiler, şehir merkezine doğru yürüyüşe geçti.

Polis ile göstericiler arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken 4 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, 10 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 275'e çıktı. Vaka sayısı da 1 milyon 037 bin 126'ya yükseldi.