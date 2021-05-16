Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Çalışma ile Sosyal Kalkınma Bakanlıklarının bulunduğu iki binaya saldırı düzenledi.

Hamas'a bağlı Hükümet Basın Ofis Müdürü Selame Marufe, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail saldırılarını sürdürüyor: Şehit sayısı 181'e yükseldi Gazze son dakika... İsrail ordusunun gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği alçak saldırılarda şehit olanların sayısı 52'si çocuk olmak üzere 181'e yükseldi.

BAKANLIK BİNALARINA SALDIRI

İsrail'in Gazze'de Çalışma ile Sosyal Kalkınma Bakanlıklarının bulunduğu binaları bombaladığını belirten Marufe, Çalışma Bakanlığının yer aldığı binanın tamamen yıkıldığını söyleyerek, "Sosyal Kalkınma Bakanlığının bulunduğu bina büyük oranda hasar gördü." ifadelerine kullandı.

İsrailli insan hakları kuruluşu: İsrail Gazze'de 'savaş suçu' işledi İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin 2014'ten beri bu kadar çok ölüm ve yıkıma tanık olmadığı aktarılarak, İsrail'in "savaş suçu" işlediği belirtildi.

Selame Marufe, İsrail'in bakanlıkları hedef almasının, sivillere ve sivil kurumlara yönelik işlediği suçların bir yenisi olduğunu vurguladı.

İsrail'in, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun hava saldırılarında şu ana kadar 181 kişi hayatını kaybetti, 1200 kişi de yaralandı.

Gazze ölüyor dünya bakıyor Bütün dünyanın gözü önünde Gazze'de katliam yapan İsrail; havadan, karadan ve denizden Filistinli sivillerin yaşadığı evleri, okulları, camileri, bakanlıklara ait binaları ve şehrin altyapısını aralıksız olarak bombalıyor. Saldırılarda bugüne kadar 41'i çocuk, 23'ü kadın olmak üzere 149 Filistinli Gazze'de şehit düşerken, binden fazla kişi de yaralandı.

SAĞLIK MERKEZİNE FÜZELİ SALDIRI

Filistin Sağlık Bakanlığından alınan bilgilere göre İsrail, bir sağlık merkezini 2 füzeyle vurdu.

Sağlık merkezi binasında büyük hasar oluştuğu belirtildi.

Son dakika! İsrail, Gazze'de medya binasını vurdu Son dakika haberine göre; İsrail, Gazze'de içinde Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binayı vurarak yerle bir etti.