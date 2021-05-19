Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



28 Nisan'dan bu yana Kolombiya'da, vergi kararları sonrası halk ve hükümet arasındaki tansiyon bir türlü düşmüyor. Anlaşma çabalarının da boşa çıktığı görüşmeler sonrası halk bugün yeniden sokaklarda.

Protestolar, başta başkent Bogota olmak üzere Medellin, Cali, Bucaramanga ve Santander gibi kentlerde sürüyor. Yürüyüşler gerçekleştiren binlerce kişi, Ivan Duque hükümetinin uygulamalarını protesto etmeye devam ediyor.

Bogota'nın bazı önemli caddelerini trafiğe kapatan protestocu gruplar ile polis arasında gerginlikler yaşanırken, gösterilerin çoğunun barışçıl geçtiği öğrenildi.

ULAŞIM KİTLENDİ

Transmilenio istasyonları, başkentin en önemli ulaşım ağı konumunda. Protestocuların bu istasyonlara ve otobüslere zarar vermesi üzerine ulaşım kilitlendi. Protestolarının nabzının en yüksek attığı Cali'de ise göstericiler, ambulanslar dışındaki araçların geçişine izin vermiyor.

Kolombiya İçişleri Bakanı Daniel Palacios, yaptığı açıklamada, ülkenin önemli otoyollarında yol kapatma eylemleri nedeniyle halkın büyük zararlar gördüğüne işaret ederek protestocu gruplardan yolları açma çağrısında bulundu.

ULUSAL GREV ÇAĞRISI

Ulusal Grev Komitesi ve Kolombiya hükümeti arasında devam eden görüşmelerde şu ana kadar anlaşmaya varılamadı. Sendikalar belirsizliğin devam etmesi üzerine yarın birçok kentte ulusal grev düzenlemek üzerine çağrıda bulunup, hazırlıklara başladı.