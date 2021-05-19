Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 karşı aşılama seferberliği dünya genelinde devam ederken, bazı ülkelerde aşılamanın yavaş olması aşı turizmi gibi yeni bir turizm kolunun doğmasına neden oldu.

Taylandlı bir turizm şirketi de ülkede yavaş ilerleyen aşılama seferberliğini ticari fırsata çevirerek, aşı turizmine yönelik bir girişim başlattı. Vaka sayılarının geçtiğimiz pazartesi günü salgının başından bu yana görülen en yüksek seviye olan 9 bin 635'e ulaştığı ülkede faaliyet gösteren Unithai Tur adlı şirket, Covid-19 aşılamasını da içeren ABD turlarını satışa sundu.

10 GÜNLÜK AŞI TURU 31 BİN TL

Fiyatları 2 bin 300 dolardan (yaklaşık 19 bin 400 lira) başlayan ve 3 bin 700 dolara (yaklaşık 31 bin 160 lira) ulaşan turları internet sitesinde yayınladığı reklam ile tanıtan şirket, konaklama seçenekleri arasına ise Los Angeles, San Francisco ve Las Vegas'ı koydu. Müşterilerine 10 günlük tur sırasında tek dozluk Johnson & Johnson aşısını yaptırmayı vaat eden firmanın, söz konusu tur paketini şimdiden birçok müşteriye sattığı öğrenildi. Tur paketine ilginin büyük olduğunu kaydeden şirket yetkilileri, kendilerini arayan müşterilerin çoğunun ABD vizesinin olmamasının ise işlerini zorlaştırdığını söyledi.

AŞILAMA YAVAŞ İLERLİYOR

Tayland hükümeti geçtiğimiz Şubat ayında 200 bin dozluk Sinovac ve 117 bin dozluk AstraZeneca aşısının ülkeye teslim edildiğini açıklamış, 18-59 yaş arasındaki kişileri kapsayan aşılama programı 28 Şubat'ta Sinovac aşıları ile başlamıştı. İlk olarak ön saflardaki sağlık çalışanları ve gönüllülerin aşıdan faydalanacağı belirtilirken, 60 yaş ve üzeri nüfus için ise AstraZeneca aşılarının kullanılacağı kamuoyuna yansımıştı. Şubat sonundan bu yana yaklaşık 780 bin kişinin aşılandığı ülkede hükümet yıl sonuna kadar 50 milyon kişiyi aşılamayı hedeflediğini açıklasa da sürecin yavaş ilerlemesi nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Daha önce AstraZeneca ve Sinovac Biotech aşılarının yanı sıra Johnson & Johnson ve Moderna tarafından üretilen aşılara da yeşil ışık yakan Tayland'da, Covaxin ve Sputnik V aşılarının onay sürecinin devam ettiği kamuoyuna yansımıştı.

Tayland'da koronavirüs vakalarının toplam sayısı bugün itibariyle 116 bin 949'a ulaşmış, Covid-19 kaynaklı can kaybı da 678'e yükselmişti.