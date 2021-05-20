Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrikalılara kan kusturan Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana Nijerya’nın sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Ebu Musab el Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında örgüt içinde bölünmeye neden oldu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken Barnawi ise ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etti.

ÜSTÜNDEKİ BOMBAYI PATLATTI

Nijerya'da "HumAngle" adlı internet sitesinde bugün yer alan bir haber ise kıtada yaşayanları umutlandırdı. Habere göre Borno eyaletinin Timbuktu bölgesinde silahlı ISWAP üyeleri, Boko Haram'a karşı saldırı düzenledi. Saldırıda, örgütün kalesi olan Sambisa ormanını ele geçirildi. ISWAP üyeleri, Boko Haram’ın lideri Şekau'yu teslim aldı. Şekau'dan iktidarı bırakmasını ve diğer bölgelerdeki Boko Haram üyelerine ISWAP'ın otoritesine biat etmelerini ilan etmesini istendi. Ancak Şekau, bunu kabul etmeyip üstündeki bombayı patlatarak intihar etti. Nijerya ordusu da Şekau'nun öldürdüğünü iddia etmişti.