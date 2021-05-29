Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin, İşgalci İsrail'le süren amansız mücadelesinde yalnızlaştırılmaya çalışsa da yaşanan kıyıma sessiz kalmayarak, mazlum halka destek olmaya çalışan insanlar Filistinlilerin mücadelesine ortak olamaya çalışıyor. Zorla evlerinden çıkarılmaya çalışılan Müslümanlara destek olmak amacıyla aralarında yabancıların da bulunduğu Filistinli ve İsrailli onlarca kişi, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bölgede toplandı. İşgalci İsrail polisi ise şiddet göstererek, eylem yapan insanları dağıtmaya çalıştı.

SES BOMBASI ATTILAR

İsrail polisi, mahalle sakinlerine destek sloganları atan ve Filistin bayrağı taşıyan göstericileri ses bombası atarak dağıtmaya çalıştı, bazılarını da darp etti. İsrail güçleri, gazetecilerin mahalleye girişine ve yayın yapmalarına da engel oldu.

FİLİSTİNLİ AİLELERİN İTİRAZLARI REDDEDİLMİŞTİ

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı. Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin, evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları yönünde karar vermişti. Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin, evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin, karara yönelik itirazlarını geri çevirmişti. Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı. İsrail Yüksek Mahkemesinde 9 Mayıs'ta görülen duruşmada, nihai karar hazirana ertelenmişti.