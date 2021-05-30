Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

56 yaşındaki İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 33 yaşındaki nişanlısı Carrie Symonds ile Westminster Katedrali'nde gizli bir törenle evlendi. Törene sadece aile üyeleri ve yakın arkadaşlar katıldı. Başbakanlık Ofisi 10 Numara, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Kuzey İrlanda'daki bölgesel hükümetin başbakanı Arlene Foster, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Johnson ve Symonds'ı evlilikleri dolayısıyla tebrik etti.

2019'DA NİŞANLANMIŞLARDI

2019 yılının Aralık ayında nişanlanan çiftin Wilfred Lawrie Nicholas Johnson isimli bir oğulları var. Jonhson'ın ise son evlilğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden ise bir çocuğu bulunuyor.

İngiltere Başkanı Johnson, 535 sterlinlik borcunu ödemedi İngiltere'de bir mahkeme, Başbakan Boris Johnson'ın 535 sterlinlik borcunu ödemediğine hükmetti.