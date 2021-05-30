Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin başkenti Washington'da Lincoln Anıtı önünde toplanan yaklaşık 7 bin kişi, Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirdi.

Filistinliler, ABD’li Yahudiler, Pakistanlılar, Bangladeşliler ve Latin Amerikalıların katıldığı gösteride, Filistin'e özgürlük sloganları atılarak İsrail'e yaptırım çağrısında bulunuldu.

"İSRAİL DEVLETİ DÜNYA YAHUDİLERİNİ TEMSİL ETMİYOR"

“Şeyh Cerrah'ı kurtarın, Kudüs’te sürgünleri durdurun”, “İsrail devleti dünya Yahudilerini temsil etmiyor” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Filistin bayrakları açtı.

ABD’de yaşayan Filistinli Muhammed Habba, Filistinlilere destek için gösteriye geldiğini ifade ederek, düzenlenen protestonun Filistin’i desteklemeyi amaçlayan bir kampanyanın parçası olduğunu söyledi.

"Filistin için daha büyük ve geniş bir kitle olmaya çalışıyoruz." diyen Habba, "Filistin’deki kardeşlerimizi desteklemek ve ABD'nin suç ortaklığını sona erdirmek için buradayız.” diye konuştu.

ABD’de Filistin’e destek gösterisi

"İSRAİL, ABD'NİN ORTA DOĞU'DAKİ BEKÇİSİDİR"

Gösteriye katılan Abdul Aziz de, Filistin halkı ve tüm Müslümanlar için toplandıklarını belirterek, ABD’nin İsrail’i desteklemesine tepki gösterdi.

“İsrail, ABD'nin Orta Doğu'daki bekçisidir." ifadelerini kullanan Aziz, "ABD Ürdün, Umman, Suudi Arabistan, Irak ve herkesi izlemek için bölgedeki müttefiki İsrail’i kullanıyor. Bu, her şeye zarar veriyor. Orta Doğu'daki Müslümanlar, İsrail kurulmadan önce barış içinde yaşıyordu. İsrail'in kurulmasının ardından her şey kötüye gitti” şeklinde konuştu.

İsrail gazetesi katliamı itiraf etti: 67 çocuğu öldürdük İsrail medyasının önemli gazetelerinden Haaretz, beklenmedik bir manşetle yayına çıkıp ülkede tartışmaların odağı oldu. Söz konusu manşetin İbranice nüshası, “Gazze’de 67 çocuk öldürüldü. Savaşın bedeli budur” başlığı ile çıktı. Haberde şehit edilen masum çocukların fotoğraflarının da tek tek kullanıldığı görüldü.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmış ve 9 kişi ölmüştü.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirerek, 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 213 Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

İsrail basını: Netanyahu koltuğunu kaybedebilir İsrail basınında çıkan haberde, aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'in, Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid ile koalisyon hükümetini kurmasının beklendiği ve Binyamin Netanyahu'nun başbakanlık koltuğunu kaybedeceği iddia edildi.

İsrail'i olay tehdit: Tel Aviv'i vururuz İşgalci İsrail'in saldırılarına yönelik Gazze'deki İslami Cihad Hareketi'nden rest çeken bir açıklama yapıldı. Genel Sekreter Ziyad en-Nehhale, İsrail'in harekete mensup savaşçı ya da komutanları öldürmesi durumunda Tel Aviv'i vurma tehdidinde bulunarak, gözdağı verdi.

İşgalci İsrail, Filistin'e destek yürüyüşünde şiddet uyguladı İşgalci İsrail polisi, abluka altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerini boşaltmaya zorlanan Filistinlilere destek veren çok sayıda kişiye sert biçimde müdahale ederek tepki topladı.