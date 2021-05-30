Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Georgia eyaletinde amatör bir golfçü, golf sahasında dev kuğunun saldırısına uğradı. Bir süre elindeki golf sopasıyla kuğuyu uzaklaştırmaya çalışan golfçü, sonunda çareyi kaçmakta buldu. Kuğu tarafından bir müddet kovalanan golfçü, kenarda bekleyen insanların arkasına sığınmak zorunda kaldı. Magazin haberleri sitesi TMZ, civardaki bir gölette yaşayan kuğunun, genelde golf sahasında dokuz numaralı çukura yaklaşıldığında saldırıya geçtiğini bildirdi.