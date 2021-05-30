ABD’nin Georgia eyaletinde amatör bir golfçü, golf sahasında dev kuğunun saldırısına uğradı. Bir süre elindeki golf sopasıyla kuğuyu uzaklaştırmaya çalışan golfçü, sonunda çareyi kaçmakta buldu. Kuğu tarafından bir müddet kovalanan golfçü, kenarda bekleyen insanların arkasına sığınmak zorunda kaldı. Magazin haberleri sitesi TMZ, civardaki bir gölette yaşayan kuğunun, genelde golf sahasında dokuz numaralı çukura yaklaşıldığında saldırıya geçtiğini bildirdi.
Kuğu golfçüyü kovaladı
30.05.2021 - 17:05 | Son Güncelleme: 30.05.2021 - 17:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Georgia eyaletinde dev kuğu golf sahasına saldırdı. Saldırının mağduru ise amatör golfçü oldu.
Etiketler : abd,golf,kuğu,
791642 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/791642.aspx
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