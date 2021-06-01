Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyindeki Nine Elms semtinde bulunan Embassy Garden bloklarında bir ilke imza atıldı. Blokların 10'uncu katına dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu inşa edildi. 19 Mayıs'ta faaliyete geçen havuz, yerden yaklaşık 35 metre yüksekliğinde. Uzunluğu 25, genişliği 5, derinliği ise 3 metre. 400 ton su ile dolan havuzda yüzmek de cesaret işi...

BİR DAİRE 60 MİLTON TL

Sadece Embassy Garden sakinleri ve misafirlerinin kullanımına açık olan havuzdan, London Eye, Parlamento binası ve Thames Nehri görülüyor. Havuzun tabanı, yaklaşık 12 inç kalınlığında olmasına rağmen tamamen şeffaf olurken şiddetli rüzgârlarda hareket etmesini sağlayan özel bir teknoloji kullanılarak yapıldı. ABD Büyükelçiliği binasının yanında yer alan Embassy Garden’da çatı katı süit daireler ise 5 milyon sterline (60 milyon TL) satılıyor.

Boateng, Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi Bayern Münih'te oynayan ve üst üste forma giydiği 56 maçta yenilgi yaşamayan Jerome Boateng, Guinness Rekorlar Kitabına girdi.

Bu da 'korona' havuzu Türkiye’de koronavirüs vaka sayısında artış eğilimi devam ederken, Diyarbakır’da çocuklar koronavirüsü ve soğuk havayı hiçe sayarak süs havuzunda eğelenip güneşlendi.