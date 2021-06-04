Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir grup gösterici başkent Beyrut'un orta kesimindeki Ring Köprüsü yolunu bir süre trafiğe kapatırken başka bir grup da kent merkezindeki Şehitler Meydanı’nda ateş yaktı. Beyrut'un kuzeyindeki Antelias ve Zok bölgelerinde de göstericiler ana yolları trafiğe kapattı. Ülkenin kuzeyindeki Trablus'ta da Merkez Bankası şubesi önünde toplanan göstericiler ateş yaktı ve yolu trafiğe kapattı. Bankada döviz hesabı olan Lübnanlılar, paralarını sadece resmî kur olan 1.507 Lübnan lirası üzerinden çekmeye zorlanacaklarından endişe ediyor.

KARABORSADA KUR YÜKSEK

Merkez Bankası kuru sabit tutsa da yerel para birimi Lübnan lirası bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1.507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar 10 bin liranın üzerine çıktı. Gelen tepkilerin ardından bir gün sonra açıklama yapan Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame "Halkın döviz hesaplarındaki dolarları, bankalarda geçerli olan 3 bin 900 lira kuru üzerinden çekmesini askıya alan kararı iptal ettik" dedi.

HALA HÜKÜMET KURULAMADI

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, televizyondan Lübnanlılara hitap etti. Hükûmetinin istifasının üzerinden 300 gün geçmesine rağmen devam eden siyasi hesaplaşmaların yeni hükûmetin kurulmasına engel olduğunu belirten Diyab, ülkesinin kapsamlı bir çöküşün eşiğine geldiğini ve bunun gerçekleşmesi hâlinde dost ve kardeş ülkelerin de etkileneceğini söyledi.