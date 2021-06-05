Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de yeni bir doğal gaz rezervi bulunduğu müjdesi uluslararası medyada da geniş yankı buldu.

'KARADENİZ'DE YENİ KEŞİF'

Amerikan haber ajansı Associated Press, daha önce 405 milyar metreküp doğal gaz bulunduğu bilgisini de hatırlarak "Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulduğunu bildirdi" diyerek gelişmeyi duyurdu.

İngiliz Reuters haber ajansı, "Erdoğan, Karadeniz'de 135 milyar metreküplük ek doğal gaz keşfedildiğini söyledi" ifadesiyle aktardı.

Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg, "Erdoğan Karadeniz'de yeni bir doğal gaz keşfi açıkladı" ifadesiyle gelişmeye yer verdi.

ALMAN BASINI DA YER VERDİ

Alman Der Spiegel haberi, "Erdoğan Karadeniz’de yeni doğal gaz keşfini duyurdu" başlığıyla paylaştı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung da aynı başlıkla gelişmeye yer verdi.

'ERDOĞAN TÜRKİYE'Yİ ŞAHLANDIRDI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Bosna Hersek'te de gündem oldu.

Bosna Hersek'in en çok okunan haber sitelerinden Oslobodjenje, "Erdoğan Türkiye'yi şahlandırdı: Karadeniz'de doğal gaz keşfiyle ilgili detayları paylaştı" diyerek gelişmeyi duyurdu.

Geçen yıl Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküp doğal gaza da atıfta bulunarak "2020'nin en büyük gaz keşfiydi" ifadesini kullandı.

FATURALAR 6 MİLYAR DOLAR AZALACAK

Karadeniz'de rekorlara imza atan Fatih sondaj gemisi karış karış doğal gaz arıyor. Keşfedilen doğal gaz sahalarında yılda 20 milyar metreküp üretim yapılmasıyla ithalat faturasının yıllık 5-6 milyar dolar azalacağı tahmin ediliyor.

Türkiye, geçen yıl Fatih sondaj gemisiyle Sakarya Gaz Sahası'nda Tuna-1 kuyusunda keşfettiği 405 milyar metreküplük gaz rezerviyle tarihi rekora imza attı.

ÜRETİME 2023'TE BAŞLANACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu keşfin ardından bölgede ilk gaz üretimine 2023'te başlanacağı duyuruldu.