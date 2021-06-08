Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB Komisyonu, kanuni düzenlemeyi bazı AB ülkelerinde son senelerde düzenlenen terör saldırılarının ardından hazırlamaya başlamıştı. Yeni düzenlemeyle internet üzerindeki resim, video, yazı, ses gibi tüm paylaşımlar, bir AB ülkesinin yetkili makamı tarafından terör içeriği olarak değerlendirilirse ve kaldırılması talep edilirse bir saat içinde silinmesi veya bu tür içeriğe erişimin tamamen engellenmesi gerekecek.

UYMAYANLARA CEZA VERİLEBİLECEK

Hem AB ülkeleri hem de internet platformları kaldırılan içeriklerle ilgili yıllık şeffaf raporlar hazırlayacak. Bu tür içeriğin tespiti ve kaldırılması için otomatik tanımlama teknolojilerinin kullanılması için bir yükümlülük bulunmayacak. Bu tür teknoloji ve yazılımların kullanılması hâlinde “insanlar tarafından denetlenmesi” gerekecek. İçerik kaldırma taleplerine uymayan platformlar veya internet sağlayıcılarına ceza verilebilecek.

NATO ve AB, siber saldırılar karşısında ABD ile dayanışma açıklaması yaptı Avrupa Birliği (AB) ve NATO, ABD tarafından Rusya bağlantılı olduğu değerlendirilen siber saldırılarla ilgili Washington yönetimi ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.