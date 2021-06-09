Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan'da parlamento seçimleri yaklaşırken şehir şehir miting yapan Başbakan Nikol Paşinyan, Azerbaycan'a çağrıda bulunarak 'oğluna karşılık tüm Ermeni esirleri' geri istedi.

Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Ermenistan'da ortaya çıkan siyasi krizler sonucu erken seçime gidilmesi kararlaştırılmıştı. Seçim öncesi şehir şehir gezerek miting yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Aparan'daki mitinginde açıklamalarda bulundu. Ekonomi ve pandemi sorununa çözüm vaatlerinde bulunan Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda da sık sık açıklamalarda bulunuyor.

ESİRLERE KARŞILIK OĞLUNU ÖNERDİ

Ermenistan Eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın "Oğlunu ver, Ermeni esirleri Azerbaycan'dan geri al" çağrısına karşılık veren Paşindan, Azerbaycan'a seslenerek, "Sarkisyan'ın söylediğini kabul ediyor ve Aliyev'e sesleniyorum. Oğlumu tüm esirlerle değiştirme çağrısı yapıyorum. Resmi olarak oğlumu tüm mahkumlara karşılık vermeye hazırım" dedi.

Açıklamasında Sarkisyan ve Koçaryan'a da ağır ithamlarda bulunan Paşinyan, "İnsan ticaretinde uzman olan bu iki kişiye de müzakere yapma yetkisi veriyorum. Aliyev'e ve Kızıl Haç'a ve herkese resmi olarak ilan ediyorum." dedi.

Azerbaycan, Karabağ'daki savaşta 2900 şehit verdi Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonlarda toplam 2900 şehit verdiğini açıkladı.

