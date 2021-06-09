Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya’da özeli bir firma, meşhur ‘melonpan’ (kavun ekmek) adı verilen ekmekten dünyanın ilk yenilebilir maskesini yaptı. Ürünün en az piyasada satılan diğer maskeler kadar koruyucu olduğu da belirtildi. Maske, ekmek kokusunu her zaman içine çekebilme hayali kuran 3 gencin talebi ile ‘Goku no Kimochi’ adlı masaj ve güzellik merkezinin ürün geliştirme departmanı tarafından geliştirildi. Maskede kullanılan çöreklerin, Japonya’nın ünlü kavun ekmek satış zinciri ‘Melon de Melon’ tarafından sağlandığı da açıklandı.

Testi geçti

Maskenin kalitesini laboratuvar ortamında test ettiren üretici firma, sıra dışı ürünün en az piyasada satılan endüstriyel maskeler kadar koruyucu olduğunu duyurdu.



Karın doyuran maske 140 liradan satışa çıkacak

Kullanıcısının karnını doyurmayı vadeden maskenin 10 Haziran'dan itibaren çevrimiçi ortamda Japonya’da satışa sunulacağı öğrenilirken, 5'li paketin fiyatının ise bin 800 yen (yaklaşık 140 lira) olacağı belirtildi.



İçinde kavun yok

Japonya'da "Melonpan" olarak bilinen meşhur şekerli çörekler, adını kavunu andıran şeklinden alıyor. Sanılanın aksine genelde içinde kavun bulunmuyor.

Bakan Koca: Yakında maskeleri çıkaracağız Bakan Koca, Dünya Çevre Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yakında maskelerin çıkacağı müjdesini verdi.



Uzmandan uyarı: Maskenin altına ağır makyaj yapmayın Dermatoloji uzmanı Doç. Dr. Pınar Öztaş, pandemi döneminde maske kullanımında makyaj yapılmaması uyarısında bulundu.