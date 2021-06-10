Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

PKK terör örgütü ve KDP’ye bağlı Peşmerge güçleri arasındaki gerilim çatışmaya dönüştü. İlk olarak Duhok’a bağlı Metina bölgesinde beş Peşmerge’yi öldüren PKK’lı militanları, daha sonra Zaho’nun Derkar nahiyesinde bir Peşmergeyi daha vurarak öldürdü. IKBY yönetimi saldırıları terör eylemi olarak nitelendirirken Mesud Barzani, PKK’dan mutlaka intikam alınacağını açıkladı. Son dönem iki Barzani subayını da kaçıran PKK ve Peşmerge gerilimi ile ilgili gazetemize konuşan Erbil milletvekili Azad Küreci iki unsur arasında savaşın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

ÖZEL BİRİMLER DEVREDE

PKK ve KDP Peşmergeleri arasında 380 kilometrelik temas hattı bulunuyor. Süleymaniye Şerbezor’dan başlayıp Kani Masi bölgesine ve oradan Erbil Zaini Verte dağlık alanından Duhok’a uzanan hat boyunca Peşmerge unsurları alarm durumuna geçti. Gazetemize konuşan IKBY yönetiminden üst düzey bir isim, bütün silahlı unsurların savaşa hazır duruma getirildiğini ve temas hatlarına Zeravani özel birimleri dâhil silah ve cephane sevk edildiğini söyledi.

TEK GÜÇ OLMAK İSTİYOR

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Erbil Milletvekili Azad Küreci, PKK’nın Peşmerge güçlerini sindirme ve terör yöntemleri ile bölgeyi dolaylı esir almaya çalıştığını söyledi. Küreci “PKK ile Sincar’da başlayan ve Duhok, Zaho bölgelerinde büyüyerek devam eden kriz çatışma düzeyine evrildi. Gelinen nokta itibarı ile savaş kaçınılmaz oldu. PKK yalnızca Peşmerge alanlarını doğrudan hedef almıyor. Temas hatlarından sızarak geçiş lokasyonlarını mayınlıyor. Bu sebeple de Peşmerge yanında birçok sivil de hayatını kaybetti ya da yaralandı’’ dedi.

BAĞDAT’LA GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Erbil merkezli TEBA Ajans Genel Koordinatörü Mehmet Erbillioğlu ise Erbil’den bir heyetin Bağdat’a gittiğini ve PKK’ya karşı yapılacak çok kapsamlı bir operasyon konusunda görüşme yürütüldüğünü ifade etti. Erbillioğlu “Bağdat merkezî hükûmeti bu gelişmeler ışığında sınır hatları ile ilgili bir askeri strateji ve müdahale planı hazırlığı yapıyor. Peşmerge bu operasyonu federal güçlerle birlikte yürütmeyi hedefliyor. Bu görüşmelere paralel olarak da bir yandan Sincar, Metina, Zaho, Mahmur, Erbil kırsalı ve Süleymaniye bölgelerine askeri güç sevk ediyor. Daha önce bölgede PKK’ya karşı operasyon ya da savaş sözü telaffuz dahi edilmezken şu an bu durum en üst düzeyde kamuoyunda tartışılıyor. Erbil’de siyasi, diplomatik girişimler yanında askerî hareketlilikte gözle görülür durumda. Bölge kamuoyu da bu savaşa hazır hâle getiriliyor’’ diye konuştu.

Yaşanan krize ilişkin terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu ve Murat Karayılan tarafından yapılan açıklamalarda KDP yönetimi hain ilan edildi. Mustafa Karasu “KDP, Türk Devleti’ni yenilgi yaşamaktan kurtarmaya çalışıyor’’ ifadelerini kullandı. Murat Karayılan ise “Kimse sabrımızı taşırmasın, şunu herkes bilsin ki, ne Türk güçleri ne de bir başka yapı karşımızda duramaz. Ateş ile oynamayın” dedi.

Terör örgütü PKK, Duhok'ta bir peşmergeyi öldürdü Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Duhok kentinde bir peşmergeyi öldürdüğü bildirildi.

Terör örgütü PKK, Irak'ta 2 peşmergeyi kaçırdı Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesi yakınlarında terör örgütü PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı 2 peşmergeyi kaçırdığı belirtildi.