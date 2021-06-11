Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya’nın Tuscany bölgesinde Cristina Rosi (37),yedi aylık hamileyken kalp krizi geçirdi ve geçen sene temmuz ayında komaya girdi.

KOMADAYKEN DOĞUM YAPTI

Kadın komadayken doktorlar sezaryen ameliyatı gerçekleştirdi ve babası tarafından Caterina ismi verilen bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Rosi 10 ay sonra komadan uyandı ve bir kızının olduğunu öğrendi.

Kocası Gabriele Succi (42), büyük acılar çektiklerini ama sonunda bebeklerini kucaklayarak gerçek sevinç yaşadıklarını ifade etti.

ANNE ÖZEL TEDAVİ GÖRECEK

İlk kez anne olan Rosi, Avusturya’da bir kliniğe nakledildi.

24 saat özel bakım görecek kadın, nörolojik rehabilitasyon tedavisi görecek.

Komada geldiği hastaneden yürüyerek çıktı Gaziantep’te geçirdiği trafik kazası sonrası bilinci kapalı halde Gaziantep Özel Anka Hastanesi getirilen 16 yaşındaki Mehmet Durmaz gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonrası eski sağlığına kavuştu.

Komadan çıktı, ikiz doğurdu Danielle Martin (32), martta iki aylık hamileyken nefes darlığından hastaneye kaldırıldı ve koronavirüs testi pozitif çıktı. Komaya giren talihsiz kadın günler sonra uyandı ve sağlıkla çocuklarını kucağına aldı.

27 yıl sonra komadan çıktı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kökenli bir kadın, trafik kazası sonrası girdiği koma durumundan 27 yıl sonra uyandı.